F1 | Ralf Schumacher: “Mick merita un’opportunità in Mercedes nel 2025”

F1 Mick Schumacher Mercedes – Intervenuto a Sky De, tv per la quale è opinionista, Ralf Schumacher ha spinto la candidatura del nipote Mick per il sedile che si libererà in Mercedes nel 2025. Secondo l’ex pilota di Jordan, Williams e Toyota, Toto Wolff dovrebbe valutare con attenzione la possibilità che porta all’attuale terzo pilota della scuderia anglo-tedesca, sia per una questione di età (Mick è un classe ’99) e sia di “convivenza” con il futuro numero 1 della squadra, ovvero George Russell. Una condizione che potrebbe aiutare la compagine otto volte iridata a creare lo stesso equilibrio che si è registrato a cavallo tra il 2017 e il 2021 con lo stesso Hamilton e Valtteri Bottas.

Ralf Schumacher sulla candidatura di Mick

“Non ci saranno molti candidati e sarà interessante capire cosa vorrà fare Toto Wolff per quel sedile. George Russell potrebbe assumere il ruolo di numero 1, soprattutto se non comprometterà errori nel prossimo futuro. Ha tutte le carte in regola non solo per seguire le orme di Lewis, ma anche per guidare al meglio la squadra. La domanda che tutti ci poniamo per il secondo sedile è la seguente: sceglieranno su un pilota affermato, in grado di portare in dote un notevole bagaglio d’esperienza, oppure si lanceranno in qualcosa di nuovo? Magari orientato al futuro. In tal senso ritengo Mick una buona opzione, se non la migliore. C’è anche Carlos Sainz sul mercato, ma credo che lui approderà in Audi. Sono dell’idea che Mick meriti un’opportunità di questo tipo. Sarebbe un buon pilota da affiancare a Russell, anche in ottica futura. Sono abbastanza sicuro di questo, ma bisognerà vedere cosa ne penserà Wolff”.

Mercedes, gli altri candidati

Oltre a Mick Schumacher, ricordiamo, nella rosa dei candidati in mano a Wolff figurano due opzioni di grande spessore come Fernando Alonso e Sebastian Vettel, anche se molto difficili da realizzare, e la gioventù di Andrea Kimi Antonelli, pupillo dello stesso Manager austriaco e pronto a fare il proprio debutto in Formula 2 con il team Prema.