F1 | Wolff: “Dobbiamo lavorare diversamente rispetto al passato”

Prime gare da incubo per la Mercedes. La squadra di Brackley si trova al quarto posto nella classifica costruttori, ma in diverse occasioni è stata anche la quinta forza in pista in questi appuntamenti iniziali. L’Aston Martin è dietro di un solo punto, ma questo perché va a punti soltanto con un pilota solo, ossia Alonso, il quale è finito davanti alle Mercedes in tre gare su quattro. Toto Wolff, team principal e CEO della squadra di Formula 1, sa che bisogna cambiare metodologia di lavoro, senza però trascurare il DNA delle Frecce d’Argento, quello che ha portato otto titoli mondiali costruttori consecutivi, e parla anche del futuro e di quello che potrebbe essere il ruolo di Antonelli.

“Ci sono diverse prospettive – ha detto Toto. Sappiamo di essere in una fase di ricostruzione, bisogna riconoscere che dopo tre anni di regolamento tecnico con vetture a effetto suolo dobbiamo fare le cose in modo diverso rispetto al passato, ma senza buttare a mare quello in cui crediamo, e neanche la bontà nel modo in cui operiamo. Per ricostruire una buona squadra, potremmo inserire un pilota giovane, dargli un’opportunità con meno pressione senza lottare subito per la vittoria, oppure mettere un pilota esperto e che possa aiutarci a tirarci fuori dalla situazione attuale. In questi anni abbiamo visto come ci manchi carico aerodinamico, non siamo in grado di ricavarne tempo sul giro come ci dimostra invece il simulatore”.