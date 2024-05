F1 | Jos Verstappen torna all’attacco: “La Red Bull dovrebbe concentrarsi sulle corse”

Jos Verstappen ha lanciato una frecciata al team di Milton Keyned, esortando quest’ultimo a concentrarsi di più sulle gare piuttosto che sulle questioni fuori dalla pista, dal momento che il dominio potrebbe essere finito. Dopo aver trionfato nel 2022 e nel 2023, quest’anno sembra che le cose stiano cambiando in casa Red Bull. Il Gran Premio di Monaco dello scorso fine settimana, dominato dalla Ferrari di Charles Leclerc, ha messo in luce le crepe nella corazza della Red Bull. Per tutto il weekend nel Principato, Verstappen ha faticato a trovare il ritmo, gli sforzi dell’olandese sono stati ostacolati da una RB20 molto instabile che lo ha fatto concludere sesto sia in qualifica che in gara. E’ stato il suo peggior risultato dal Gran Premio di San Paolo nel 2022. Per non parlare di Sergio Perez, diciottesimo in qualifica e in gara protagonista dell’incidente innescato dalla manovra di Kevin Magnussen.

Queste battute d’arresto hanno ridotto il vantaggio di Verstappen in campionato a soli 31 punti.

Dopo la gara, in un’intervista concessa al quotidiano olandese De Telegraaf, Jos Verstappen non ha usato mezzi termini per criticare la prestazione della Red Bull:

“L’era in cui la Red Bull aveva la macchina dominante sembra davvero finita ora. Forse dovrebbero ricominciare a concentrarsi un po’ di più sulle corse e sulla comunicazione reciproca, piuttosto che su altre cose (si riferisce alle questioni con Christian Horner, ndr).

Verstappen Senior afferma che la squadra deve andare a fondo dei suoi problemi o rischia altre sconfitte per mano di Ferrari e McLaren.

“Ci saranno sicuramente gare in cui la Red Bull sarà di nuovo in buona forma, ma sono molto curioso di vedere come risolveranno questo problema. Qualcosa deve davvero succedere lì. La Red Bull deve scoprire da dove viene questo problema, perché è chiaro che squadre come Ferrari e McLaren si stanno avvicinando. Max è stato ancora in grado di mascherarlo un po’, ma la grande differenza con Sergio Perez sta diventando sempre più evidente”.