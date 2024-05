F1 | Mercedes, le valutazioni di Hamilton dopo il Gran Premio di Monaco

Così come tutti i top dieci, anche Lewis Hamilton ovviamente è arrivato al traguardo del Gran Premio di Monaco nella stessa posizione di partenza, ovvero la settima. La mercedes di per sé sembra aver fatto qualche piccolo miglioramento rispetto al passato, e anche a Monte Carlo ha portato nuovi aggiornamenti dopo quelli di Imola, ma le prestazioni della Mercedes W15 non sono ancora paragonabili a quelle dei tre top team là davanti, ovvero Ferrari, Red Bull e McLaren, ufficialmente le tre squadre da battere in questo momento della stagione in Formula 1.

“Ci sono stati molti segnali incoraggianti dalle nostre prestazioni dell’ultimo fine settimana – ha detto Hamilton dopo la gara di Monaco. Il team ha lavorato duramente per portare aggiornamenti sulla vettura, e ne avremo altri nelle prossime settimane. Abbiamo fatto un passo avanti con la macchina, e se dovessimo continuare a farne qualche altro, speriamo di poter essere in lotta con le tre squadre davanti a noi. La gara di per sé non è stata movimentata: tutti hanno gestito il proprio ritmo dopo la bandiera rossa e alla fine, qualunque fosse la gomma indossata, potevi arrivare al traguardo. Ciò ci ha tolto la possibilità di fare progressi, il che è stato frustrante. Non vedo l’ora di andare in Canada e vedere cosa possiamo fare lì”.