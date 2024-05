F1 | Magnussen graziato dalla FIA: evitata la squalifica per il Gran Premio del Canada

L’incidente di Monaco tra le Haas di Magnussen e Hulkenberg e la Red Bull di Sergio Perez non è stato investigato dalla FIA. Il pilota danese ha cercato di passare nella salita che porta a Massenet in un punto assai stretto, tant’è che Checo, il quale forse poteva stare un attimo più attento, è stato colpito alla ruota posteriore destra. Il botto tremendo e che ha messo in pericolo non solo i piloti, ma anche i fotografi a bordo pista, non è stato messo sotto investigazione dalla Federazione, graziando di fatto Kevin Magnussen, decisamente il più responsabile tra tutti.

Sì, perché il pilota della Haas, con dieci punti già tolti sulla super licenza, sarebbe stato squalificato per il prossimo Gran Premio del Canada se fosse stato giudicato colpevole dai commissari, i quali però hanno evidentemente ritenuto l’incidente di Monte Carlo come di gara, essendo appunto in partenza. Il danese in questo inizio di campionato ne ha combinate di ogni, ben meno gravi di quanto accaduto domenica, e non sanzionarlo ci sembra alquanto strano, vista la dinamica e anche le eventuali conseguenze, anche perché Perez, schiacciato contro il muretto, deve ringraziare la solidità delle monoposto del 2024, visto l’angolo di impatto con le barriere.

FIA punisce Ocon e non Magnussen, perché?

Il tutto stride se consideriamo come Ocon sia stato penalizzato con cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza di Montreal, prossimo appuntamento del mondiale, per la manovra su Gasly. Tutto molto incoerente, viste le due dinamiche. La sensazione, forte, è che la FIA non abbia voluto dare a Magnussen quello che più meritava, ovvero una gara di squalifica. Il perché non è dato saperlo, magari ci verrà detto in seguito che essendo in partenza, queste situazioni possono capitare. Sarà anche vero, ma bisognerebbe andare più a fondo sulla questione, vista la severità degli ultimi tempi, del tutto incoerente con le decisioni di domenica scorsa.