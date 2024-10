F1 | Jos Verstappen affonda il colpo su Horner: “Tutti abbandonano la Red Bull e lui continua a sorvolare”

F1 Jos Verstappen Horner – Dopo un periodo di relativa calma, Jos Verstappen è tornato a criticare la gestione di Christian Horner alla Red Bull, sottolineando come le recenti defezioni dalla factory di Milton Keynes stiano seriamente compromettendo la serenità del team che ha costruito le dominanti RB18 e RB19.

Secondo il padre di Max Verstappen, il Team Principal della squadra anglo-austriaca non sta affrontando la situazione con la dovuta “preoccupazione”, un fattore che sta penalizzando non solo le prestazioni dell’attuale monoposto, ormai ben al di sotto del livello imposto dalla McLaren, ma anche la pianificazione a medio e lungo termine. Parole forti, che alimentano ulteriormente le voci su un possibile accordo tra Verstappen e Mercedes per la stagione 2026.

Jos Verstappen affonda il colpo su Christian Horner

“Ho avvisato in anticipo, ma la squadra ha risposto: ‘Non importa, abbiamo qualcun altro’. Ora, però, sono in molti ad aver deciso di andarsene. Ogni volta vengono sollevate domande su questo aspetto. Perciò sì, credo che la situazione attuale non stia affatto andando per il verso giusto. E Christian Horner continua a evitare il tema.”