F1 | Vowles conferma le discussioni tra Audi e Williams per il futuro di Colapinto

F1 Vowles Colapinto – In un’intervista rilasciata a RacingNews365, James Vowles ha discusso il futuro di Franco Colapinto in Formula 1, evidenziando le trattative in corso tra Williams e il binomio formato da Sauber e Audi.

In attesa di vederlo in azione nelle ultime sei gare di questa stagione, il Team Principal della scuderia britannica sta lavorando per garantire all’argentino un futuro sulla griglia di partenza, prevedendo un possibile “prestito” e mantenendo sempre aperta la possibilità di un ritorno in casa (Williams ha investito molto su Colapinto e intende conservare una prelazione anche in vista del 2026).

Al momento, l’ultimo sedile disponibile in griglia è quello di Sauber, con la competizione ancora aperta tra Valtteri Bottas e Gabriel Bortoleto. Quest’ultimo sembra essere in vantaggio nelle preferenze di Mattia Binotto, ma non si esclude che la situazione possa evolvere nelle prossime settimane, soprattutto se Colapinto riuscirà a confermare le ottime performance delle recenti gare.

Vowles e le parole sul futuro di Colapinto

“Stiamo valutando con Audi se questa possa essere l’opportunità giusta per Franco Colapinto. In ogni caso, se dovesse rimanere con Williams, il suo ruolo sarebbe quello di pilota di riserva, pronto ad intervenire in caso di necessità. Stiamo inoltre considerando diversi campionati per mantenere il suo coinvolgimento attivo nelle competizioni. Parallelamente, collaborerebbe con noi nello sviluppo delle vetture future, lavorando al simulatore.”