F1 | GP Messico, estese le libere 2 per i test Pirelli sulle mescole 2025

F1 GP Messico – Su esplicita richiesta di Pirelli, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico sarà estesa di 30 minuti per consentire alcuni test sulle mescole previste per la stagione 2025 di Formula 1. Come già accaduto due anni fa ad Austin, durante il Gran Premio degli Stati Uniti, la casa milanese sfrutterà i 90 minuti delle FP2 a Città del Messico per condurre ulteriori verifiche sulle gomme che debutteranno in pista a partire dal prossimo anno.

Si tratta di un test complessivo, utile non solo a valutare lo stato di sviluppo – ormai quasi completato – ma anche a raccogliere i feedback di piloti e team sul comportamento delle gomme in pista. Le squadre, inoltre, avranno la possibilità di raccogliere dati preziosi anche sulle loro vetture, ottimizzando la preparazione per le sessioni ufficiali di sabato e domenica.

Guardando al futuro, soprattutto nel medio e lungo termine, Pirelli introdurrà nel mondiale 2026 una nuova generazione di pneumatici, in linea con le significative modifiche regolamentari che riguarderanno motori e telai. I test su queste nuove gomme sono già iniziati in collaborazione con Aston Martin, e i primi riscontri sono stati positivi. Ricordiamo che il GP del Messico si terrà nel weekend del 25-27 ottobre.