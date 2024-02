F1 | I dubbi di Hans-Joachim Stuck sull’operazione Ferrari-Hamilton

Febbraio si è aperto nel segno della “bomba” mediatica relativa al passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025. Dunque dalla prossima stagione, dopo aver concluso l’esperienza pluri vincente in Mercedes, il sette volte campione del mondo approderà a Maranello dove tenterà di scrivere in modo definitivo la storia per entrare nel mito. Discutendo dell’operazione Ferrari-Hamilton, l’ex pilota tedesco Hans-Joachin Stuck ritiene che l’approdo in roso possa nascondere delle insidie proprio per Sir Lewis.

“Se Leclerc battesse Hamilton, rappresenterebbe per quest’ultimo un brutto finale di carriera – ha dichiarato Stuck alla sezione etdesca di Eurosport – Sono rimasto sorpreso dalla notizia e mi sono ricordato che molti altri grandi hanno già provato questa cosa. Hamilton ha una personalità speciale, ma sono curioso di vedere se sarà in grado di gestire il sistema Ferrari. Lì funziona tutto in modo leggermente diverso. Ora deve sottomettersi e di certo non è abituato a questo”.

Stuck ha poi aggiunto: “Guidare per la Ferrari significa passare alla storia, rispetto anche a vincere altrove sette titoli. Ma la Ferrari funziona diversamente rispetto, ad esempio, alla Red Bull o alla Mercedes. Lì non puoi godere delle grande personalità che potresti avere in altri team. La Ferrari è l’Italia. La stampa è completamente diversa, capta ogni piccola cosa, non ci sono segreti. Sarà un’esperienza completamente nuova per Hamilton”.

L’ex pilota tedesco, completando il proprio discorso, ha detto: “Rispetto a Leclerc, Hamilton non è il più giovane e questa storia l’abbiamo già vista. Un pilota cambia squadra, poi arriva un pilota più giovane a sfidarlo. Certo, Hamilton può vincere il suo ottavo titolo ma può anche perdere molto. Se vincesse il suo ottavo titolo in Ferrari sarebbe una bella storia, ma c’è ancora una strada lunga e particolarmente difficile da percorrere”.