F1 | Leclerc: “Red Bull ha un grande vantaggio, ma dobbiamo colmare il divario”

Mancano sempre meno giorni a martedì 13 febbraio, giornata nella quale la Ferrari toglierà i veli alla monoposto con cui prenderà parte al Mondiale 2024 di Formula 1. Discutendo della prossima vettura rossa, Charles Leclerc ha esternato la sua emozione nell’aver accompagnato passo dopo passo il progetto della SF-24 dapprima al simulatore e successivamente con la presenza reale in fabbrica della nuova nata a Maranello.

Inoltre il monegasco, che si appresta a dividere per gli ultimi mesi il box del Cavallino con Carlos Sainz in attesa di accogliere Lewis Hamilton a partire dal 2025, ha ammesso come il suo principale obiettivo sia quello di vincere l’iride anche se per farlo dovrà avere la meglio nel confronto con una Red Bull (e con Max Verstappen) che appare molto difficile da sconfiggere nel breve e medio periodo.

Proprio la Ferrari nell’ultima stagione è stata l’unica squadra capace di interrompere la lunga striscia di vittorie consecutive della Red Bull, riuscendo ad avere la meglio sulla squadra di Milton Keynes imponendosi nell’appuntamento di Marina Bay con Carlos Sainz. Un successo, quello firmato dallo spagnolo, che non ha consentito alla scuderia anglo-austriaca di vincere tutte le gare in campionato fermandosi così a 21 trionfi in 22 appuntamenti.

“Vincere il campionato è il mio unico obiettivo – ha dichiarato Leclerc, come riportato dal Daily Mail – Sono felice solo quando vinco, il mio obiettivo non è il secondo posto. Vogliamo tutti vincere, ma guardando da dove siamo partiti rispetto allo scorso anno la Red Bull ha un grande vantaggio. Quindi ora dobbiamo colmare il divario il più possibile. Faremo assolutamente tutto per provare a fare quel passo, l’obiettivo è sfidarli”.

Leclerc poi, continuando con il proprio pensiero, ha detto: “Sono semplicemente super emozionato perché c’è così tanto lavoro da fare in questo momento. Abbiamo iniziato a sviluppare la nuova vettura già molti mesi fa, prima al simulatore di Maranello e poi la vedremo nella realtà. Mi sono emozionato nel vederla come modello base senza verniciature. Potremo anche guidarla per la prima volta in occasione della presentazione che avverrà la prossima settimana, non vedo l’ora”.

Il monegasco ha poi aggiunto: “Ci ​​sono molti punti interrogativi. Naturalmente abbiamo guidato la macchina, ma poi resta da testarla nella realtà, se tutto corrisponde a ciò che abbiamo provato al simulatore cosa che normalmente succede quando tutto va nella giusta direzione”.