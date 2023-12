F1 | Horner, Marko e i giochi di potere: alcuni team mettono in giro voci contro la Red Bull?

La Red Bull ha distrutto la concorrenza nell’ultimo anno e mezzo. La squadra anglo/austriaca si è portata a casa due mondiali costruttori e altrettanti piloti con Max Verstappen senza il minimo sforzo, specialmente in un 2023 dominato con 21 gare vinte su 22. Negli ultimi mesi si è parlato, detto e scritto di qualche malumore tra il team principal Christian Horner e Helmut Marko, storico consigliere della squadra di Milton Keynes. Il tutto sarebbe degenerato dopo la scomparsa di Dietrich Mateschitz, avvenuta a ottobre 2022. Il capo del muretto della Red Bull, in una chiacchierata con PlanetF1 ci ha tenuto a smentire tutte queste voci che volevano di una guerra di potere in seno al team.

“Voglio prendere questi rumors con umorismo, perché sono molto distanti dalla realtà – ha detto Horner. Sfortunatamente nel mondo in cui viviamo qualcuno scrive qualcosa su un oscuro sito web brasiliano, e quando viene tradotto in quattro lingue diverse, diventa improvvisamente… Come dire?! Prende una strada tutta sua, e spesso non esiste nulla di quello che viene riportato. Penso che siamo tutti abbastanza esperti da non credere a quello che viene scritto, anche perché io e Helmut ci conosciamo da 27 anni, e abbiamo sempre avuto un rapporto molto forte e aperto, quindi non è cambiato nulla. Probabilmente voi ragazzi non avete molto di cui scrivere, e forse qualche nostro rivale sta cercando di mettere in giro certe voci per destabilizzare la squadra, è una pratica normale in questo paddock”.