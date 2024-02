F1 | Bruno Famin: “Vogliamo portare il nome Alpine al successo”

Nella giornata di ieri l’Alpine ha presentato la stagione 2024 del motorsport per il marchio francese. Non soltanto la rivelazione della nuova A524, la monoposto che parteciperà al prossimo mondiale di Formula 1 con Esteban Ocon e Pierre Gasly, ma anche la A424, la hypercar che prenderà parte al campionato Endurance (WEC), con alla guida, tra gli altri, anche Mick Schumacher. Bruno Famin, nominato ufficialmente come team principal dopo esserlo stato a interim per alcuni mesi successivamente al licenziamento di Otmar Szafnauer nella scorsa estate, ha così commentato questo momento anche storico della squadra transalpina.

“E’ un grande momento per Alpine Motorsports – ha detto Famin. Siamo qui per presentare ufficialmente i programmi della stagione 2024. Avere qui sia la vettura di Formula 1 A524 che l’hypercar A424, insieme a tutti i piloti e nella stessa stanza è incredibile, ci prepariamo a un anno molto impegnativo e intenso. Vedere entrambe le macchine, quelle vere, è la testimonianza di tutto il duro lavoro svolto dietro le quinte nei nostri stabilimenti pieni di dipendenti di talento nel Regno Unito e in Francia. La fase successiva del nostro viaggio è mettere tutto in pista, applicare l’eccellenza operativa a tutti i livelli e far crescere la mentalità nei nostri team. Vogliamo portare il nome Alpine al successo”.