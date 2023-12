F1 Horner RB20 – Presente la Galà FIA che si è svolto venerdì a Baku, Christian Horner ha mostrato un certo ottimismo per la nuova Red Bull RB20, precisando come a Milton Keynes siano già estremamente soddisfatti dei passi in avanti compiuti dal nuovo pacchetto rispetto alla già dominante RB19.

Lo staff tecnico diretto da Adrian Newey, proprio in tal senso, sta lavorando sulle poche imperfezioni mostrate dalla vettura 2023, aspetto che quasi certamente garantirà a Max Verstappen e Sergio Perez una monoposto in grado di migliorare l’incredibile score di vittorie e pole position ottenute nell’ultima annata. Un avvertimento che dovrà spingere Ferrari, Mercedes, McLaren ed Aston Martin ad ottenere il 110% del potenziale dallo sviluppo invernale.

Horner e l’avviso a Mercedes, Ferrari, Aston Martin e McLaren

“Non credo si possa parlare di percentuali o di altro, ma come squadra possiamo sempre migliorare il nostro livello. Sappiamo che la monoposto si è rivelata molto forte nel 2023, sotto certi aspetti anche dominante, e abbiamo analizzato a compreso anche i punti deboli emersi nel corso della stagione. Sappiamo in cosa possiamo migliorare e stiamo lavorando proprio su questi aspetti per il 2024. I regolamenti saranno stabili e l’intero gruppo convergerà verso il vertice. Una situazione già apprezzata e che ci dovrà spingere verso la perfezione in termini di sviluppo. Tutti gli aspetti della RB19 verranno analizzati in vista della RB20. L’obiettivo comune all’interno della squadra sarà quello di renderla ancora più forte, sotto tutti i punti di vista, anche perchè sono certo che i nostri avversari non resteranno a guardare e faranno altrettanto con i loro pacchetti”.

La stagione della Red Bull

Nel 2023, ricordiamo, Red Bull è riuscita a conquistare 21 vittorie su 22 appuntamenti, mostrando inoltre un passo inavvicinabile per tutti. Verstappen, nella fattispecie, ha completato più di 1000 giri al comando e si è garantito un totale di 19 primati, molti dei quali conquistati dall’estate in avanti (l’olandese, da Miami ad Abu Dhabi, ha lasciato per strada solo il gradino più alto del podio a Singapore). Un’annata da mille e una notte che quasi certamente passerà alla storia come la più dominante messa in mostra da una singola scuderia.