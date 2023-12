Formula 1 | Hamilton e le prime sensazioni sulla Mercedes W15

Formula 1 Mercedes Hamilton – Presente al Galà FIA di venerdì scorso, a Baku, Lewis Hamilton ha tracciato un primo bilancio del lavoro che la Mercedes sta portando avanti sulla nuova W15, vettura che lui e George Russell utilizzeranno nel prossimo mondiale 2024 di Formula 1, precisando come ogni singolo membro della squadra stia dando il massimo per garantire ai piloti un pacchetto in grado di giocarsela alla pari con la Red Bull. Hamilton, intervistato dai media presenti in Azerbaijan, ha ribadito la propria fiducia nello staff tecnico che sta lavorando sulla monoposto, ribadendo come a Brackley e Brixworth ci siano gli ingredienti giusti, oltre che l’entusiasmo necessario, per sfornare una vettura in grado finalmente di far dimenticare le fallimentari W13 e W14.

Il racconto di Hamilton sulla nuova W15

“Per me è difficile raccontare il livello della nuova vettura. Non sono né un designer e né un ingegnere. Quello che posso dire, però, è che stiamo attraversando un momento di grande entusiasmo, anche sul piano personale, visto che questo è un periodo che mi piace. Vedo evolvere la vettura nelle varie aree e passo spesso in fabbrica per capire come procedono i lavori. Mi interesso e ritengo che la squadra stia conducendo un buon lavoro. Ho piena fiducia in ogni singolo membro della squadra e speriamo di poterci presentare in Bahrain in una posizione più competitiva rispetto al 2023”.

Mercedes, una rivoluzione totale rispetto al passato

Come raccontato da Toto Wolff in una recente intervista rilanciata ai media britannici, Mercedes non userà mezze misure per la vettura che scenderà in pista nei test pre-season di Sakhir, in Bahrain. La W15 offrirà numerose novità in quasi ogni area, dal telaio all’aerodinamica passando per la meccanica. Una rivoluzione a 360°, varata da James Allison – tornato al timone di comando dello staff tecnico – che dovrà garantire ai piloti, si spera, una vettura in grado di giocarsela alla pari con Max Verstappen e la Red Bull