F1 | Squadra anti-Red Bull nel 2024: Herbert scommette sulla Ferrari

F1 Herbert Ferrari – Nonostante lo scetticismo generale, provocato da un 2023 vissuto ben al di sotto delle aspettative iniziali, Johnny Herbert vuole scommettere sulla Ferrari per quello che riguarda il mondiale 2024 di Formula 1.

Secondo l’inglese, la leadership di Fred Vasseur sta offrendo alla compagine italiana una base solida per l’immediato futuro, aspetto che presto potrebbe garantire a Charles Leclerc e Carlos Sainz una monoposto finalmente in grado non solo di ambire alla vittoria, ma anche di tenere testa alla Red Bull per quello che riguarda la conquista del campionato. Una situazione che i tifosi della Rossa aspettano da diversi anni e che solo parzialmente si è verificata nel 2022, anno in cui sono entrati in vigore gli attuali regolamenti.

Herbert e la previsione sul 2024 della Ferrari

“La coppia Sainz-Leclerc possiede la giusta mentalità e personalmente mi piace parecchio. La Ferrari, negli ultimi due anni non ha avuto la vettura giusta per conquistare il campionato. Avrebbe dovuto vincere, ma per varie ragioni non è riuscita a combinare nulla. E’ proprio da queste situazioni che sono nati i domini prima di Mercedes e successivamente di Red Bull. Ogni elemento di è incastrato al meglio, creando ciò che tutti abbiamo apprezzato.

Ho parlato con diverse persone ad Abu Dhabi e tutti mi hanno detto che da adesso in poi si vedranno i frutti del lavoro di Frederic Vasseur. Sta cercando di regalare alla squadra ciò che serve per arrivare al vertice. Fred è un ottimo business man, ama le corse e possiede la mentalità giusta per portare avanti un progetto di questo tipo. Sembra che si stia muovendo nella giusta direzione”.

L’annata della Rossa in breve

Nell’ultimo mondiale Costruttori, ricordiamo, la Ferrari ha chiuso al secondo posto, ad una manciata di punti dalla Mercedes. Un risultato certamente amaro, ma che la squadra ha raggiunto grazie ad una buona crescita mostrata dall’estate in poi. Qualcosa che la compagine italiana cercherà di confermare anche neella prossima stagione, la quale dovrà offrire dei riscontri tecnici e di performance profondamente diversi.