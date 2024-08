F1 | Herbert duro su Schumacher: “Non è desiderato da nessuna squadra”

F1 Herbert Schumacher – “Taglio secco di Johnny Herbert alle speranze di Mick Schumacher per la stagione 2025 di Formula 1. In una chiacchierata concessa alla stampa britannica, l’attuale opinionista di Sky Sport ha escluso una presenza in griglia dell’attuale terzo pilota della Mercedes, evidenziando come nessuna squadra, ad oggi, sia interessata ai servizi del Campione di Formula 2 del 2020.

Una bocciatura a tutti gli effetti, probabilmente dettata dall’esperienza negativa registrata in Haas nel 2021 e nel 2022, che lo porterà a vivere un’altra stagione da terzo pilota oppure da pilota ufficiale Alpine nel mondiale Endurance.

Schumacher, ricordiamo, è spesso finito nei radar di Alpine e Williams, senza mai però arrivare a un punto concreto, visto che la prima con ogni probabilità promuoverà Jack Doohan dall’Academy mentre la seconda ha già ufficializzato Carlos Sainz per il mondiale che scatterà in Australia il prossimo marzo.”

Herbert sulla situazione Schumacher.

Herbert e il mercato di Mick Schumacher

“È un pilota di riserva alla Mercedes, dopo che le cose non sono andate bene alla Haas. È dannoso per la carriera di un pilota quando non riesce a battere il proprio compagno di squadra. Mick non è riuscito a farlo e ad oggi non è nella lista dei desideri di nessuna squadra”.