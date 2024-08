F1 | Mick Schumacher e l’attesa per un sedile che tarda ad arrivare

F1 Schumacher – Nonostante gli scenari di mercato siano sempre più lontani da lui, soprattutto dopo l’ufficializzazione di Carlos Sainz alla Williams, Mick Schumacher continua a sperare in una chiamata per la stagione 2025 di Formula 1.

Il tedesco, attualmente terzo pilota della Mercedes, confida di tornare in griglia nel 2025 con una delle squadre attualmente in cerca di un pilota per il campionato che inizierà il prossimo marzo in Australia. Parliamo ovviamente di Alpine e Sauber, anche se questo team, ad oggi, sembrano avere delle priorità che non combaciano con quelle dell’ex portacolori della Haas.

La compagine francese, con cui il Campione di F2 del 2020 è impegnato nel WEC, avrebbe selezionato Jack Doohan per il posto di fianco a Pierre Gasly (anche se non va esclusa la strada che porta a Nikita Mazepin, soprattutto dopo l’arrivo di Oliver Oakes come T.P.), mentre la seconda starebbe valutando non solo la conferma di Valtteri Bottas, ma anche l’ingresso in squadra di due giovani come Gabriel Bortoleto e Liam Lawson. Soluzioni “fruibili” per il presente e per il futuro, quando il marchio Audi comincerà ad impegnarsi in prima persona nel Circus.

Schumacher aspetta una chiamata

“Dovremo aspettare e vedere. Penso che, ovviamente, tutto sia molto aperto in Formula Uno al momento. Ci sono ancora essenzialmente tre o quattro team che hanno sedili disponibili e posti non ancora contrattualizzati. Detto questo, molti team non hanno la pressione di prendere una decisione immediata, il che mi lascia un po’ nell’incertezza. Ad ogni modo la Formula 1 avrà sempre la priorità in tutto ciò che faccio, quindi finché questa opzione non sarà completamente chiusa per me, aspetterò e mi concentrerò su questo.”