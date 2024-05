F1 | Hamilton: “Ogni volta in qualifica è come se perdessi performance”

E’ un po’ deluso Lewis Hamilton per il settimo posto nelle qualifiche di Monte Carlo. Questo suo stato d’animo non è dettato dalla competitività della macchina, la quale si è dimostrata veloce nel Principato rispetto alle gare precedenti e anche agli anni scorsi, ma una volta arrivato alle prove ufficiali, il sette volte campione del mondo sembra perdere prestazione rispetto agli avversari diretti. Chiaramente per domani sarà complicato ambire a posizioni di vertice, anche se volendo, a Monaco può accadere davvero di tutto, ma Lewis è soddisfatto per il lavoro svolto dalla Mercedes in queste ultime settimane sul tema aggiornamenti sulla W15.

“La macchina si è comportata bene sin dall’inizio di questo weekend – ha detto Hamilton. Siamo stati competitivi già da venerdì e anche stamattina nelle prove. Ho spinto al limite ovunque, e in giri in qualifica mi sono sembrati buoni. Ogni volta però che arriva il sabato pomeriggio faccio fatica a progredire insieme alla vettura, è come se perdessi prestazioni rispetto agli altri vicini a me. C’è un po’ di differenza con la monoposto di George nelle curve ad alta velocità, perché lui utilizza l’ala nuova, ma è bello vedere la squadra spingere così per portare gli aggiornamenti anche qui dopo Imola. Siamo molto vicini ai primi a Monaco, la macchina si comporta meglio rispetto agli anni precedenti, quindi dobbiamo continuare a spingere e avvicinarci ai primi nel corso dell’anno”.