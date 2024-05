F1 | Leclerc: “Sarebbe bellissimo avere Newey con noi in Ferrari”

La Ferrari vuole piazzare il colpo Adrian Newey. Ormai è inutile anche nascondersi, perché a Maranello l’intenzione è chiara, ovvero portare il genio inglese dopo decenni di corteggiamenti mai andati a buon fine. John Elkann e Frederic Vasseur, dopo aver chiuso per Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, sono pronti per l’affondo finale nei confronti del 65enne inglese uscente dalla Red Bull. Charles Leclerc è stato intercettato da Sky nel giovedì di Miami, e ha parlato del possibile arrivo di Newey alla corte del Cavallino Rampante.

“Siamo un grande team, sarebbe una bellissima opportunità per noi – ha dichiarato il pilota della Ferrari. Abbiamo fatto benissimo negli ultimi mesi, ci sono tante persone talentuose che lavorano con noi a Maranello, e aggiungere Adrian sarebbe bellissimo. Non so come andrà a finire, solo il tempo ce lo dirà, però è una grande opportunità”.

Ferrari, Hamilton chiama Adrian Newey a Maranello

Le parole di Leclerc sono precedute da quelle di Lewis Hamilton in conferenza stampa. Il sette volte campione del mondo della Mercedes, prossimo all’arrivo in Ferrari nel 2025, è stato ovviamente stuzzicato dai colleghi presenti a Miami, chiamando di fatto l’arrivo di Adrian Newey in rosso, dicendo come l’ingegnere inglese sia al momento il primo nome sulla lista tra quelli con i quali vorrebbe lavorare in futuro. Che dire, sembra proprio che manchino solo pochi dettagli prima del grande annuncio.