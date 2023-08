F1 | Hamilton: Bisogna evitare domini prolungati

La Formula 1 dopo il recente dominio della Mercedes, iniziato in concomitanza con l’avvento dell’era ibrida e terminato di recente, ha lasciato spazio ad una nuova supremazia che vede protagonista in pista la Red Bull e Max Verstappen. Una situazione che il Circus deve evitare come ha sottolineato Lewis Hamilton. L’inglese ha infatti sottolineato come la top class debba cercare di introdurre dei regolamenti che debbano cercare di ridurre il distacco tra squadre e non stoppare un’egemonia per farne partire un’altra, altrimenti si corre il serio rischio di perdere tanti appassionati.

“Ricordo quando abbiamo avuto delle battaglie con la Ferrari e ricordo anche quei momenti nei quali avevamo un bel distacco, ma questo non era quello che volevo – ha detto Hamilton, in una recente intervista a Channel 4 – Ovviamente volevo essere davanti, volevo lottare ma non avere mezzo secondo di vantaggio dalla macchina alle nostre spalle perché non permetteva di avere gare avvincenti. Hanno introdotto il nuovo regolamento, il budget cap avrebbe dovuto avvicinare il campo e non lo ha fatto”.

Hamilton ha poi aggiunto: “Forse il prossimo dominio sarà della Ferrari, forse sarà qualcun altro come McLaren, o forse tornerà a farlo la Mercedes. Ma non penso sia la cosa migliore per i fan. Non bisogno avere un dominio prolungato. Le squadre deve essere vicine, questo renderebbe la categoria più eccitante. Nessuno credo voglia rivivere il mio periodo, quello di Michael (Schumacher), di Vettel e ora Max. Il modo in cui si è imposta la Red Bull, essendoci il budget cap, fa capire come sia così avanti da poter dominare per i prossimi tre anni. Per alcuni tifosi e per Max è divertente, dobbiamo provare a rendere più divertente la categoria avvicinando tutti nella parte alta della classifica”.