F1 | Horner replica ad Hamilton e difende il dominio Red Bull

Il 2023 si è aperto e, quasi certamente, si chiuderà con una vittoria Red Bull. Schiacciante il dominio mostrato quest’anno in pista dalla scuderia di Milton Keynes (e di Max Verstappen) che ha letteralmente rubato la scena alla concorrenza, conquistando finora ben diciannove vittorie in venti appuntamenti. L’unico successo non firmato dalla RB19 porta la firma della Ferrari SF-23 numero 55 di Carlos Sainz a Singapore.

La supremazia mostrata dalla Red Bull ha interrogato molti addetti ai lavori e piloti, tra i quali figura l’opinione del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Proprio l’alfiere della Mercedes, che di domini se ne intende, ha invitato il Circus a correre ai ripari per evitare questo genere di “dittature” sportive. Dichiarazioni, quelle di Hamilton, che non sono passate inosservate e che hanno prodotto la risposta di Chris Horner.

Il team principal della Red Bull ha, a sua volta, punzecchiato Hamilton sottolineando come Lewis sia l’ultimo che possa parlare di questo argomento avendo ampiamente beneficiato del mezzo nettamente migliore rispetto alla concorrenza per diversi anni.

“Penso che abbia una memoria selettiva – ha dichiarato Horner, intervistato dal podcast Eff Won with DRS – Alcune delle vittorie che hanno ottenuto in quel periodo erano semplicemente oscene. Da un paio d’anni stiamo facendo bene, ma l’unico che non dovrebbe affermare questo credo sia proprio Lewis”.

