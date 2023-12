F1 | Hamilton avverte la Mercedes: obiettivo vittoria, ma senza copiare le altre squadre

F1 Mercedes Hamilton – Intercettato dalla stampa internazionale durante il Gala FIA di Baku, Lewis Hamilton ha parlato dello sviluppo che la Mercedes sta portando avanti sulla nuova W15, precisando come lo staff tecnico della compagine anglo-tedesca non abbia alcuna intenzione di “copiare” quanto presente sulla dominante RB19. Hamilton e la Mercedes, infatti, vogliono arrivare al vertice seguendo una propria filosofia, così da avere un’idea chiara su come sviluppare un pacchetto che per forza di cose dovrà offrire dei riscontri profondamente diversi rispetto a quelli utilizzati nel 2022 e soprattutto nel 2023. Una situazione che in poche parole mira ad evitare quanto accaduto all’Aston Martin con la veloce, ma non continua, AMR23.

Hamilton e il suggerimento per la W15

“In Aston Martin hanno provato a copiare la Red Bull, ma alla fine non era la stessa vettura. Non è così semplice seguire una filosofia lanciata da un’altra squadra e non si può ripartire da zero copiando un’altra monoposto. Noi, come Mercedes, dobbiamo essere consistenti nel portare aggiornamenti gara dopo gara. E’ importante aggiungere performance di km in km, senza strafare o seguire altre squadre. Abbiamo obiettivi senza precedenti perché abbiamo un enorme distacco da recuperare. È questo che lo rende complesso”.

Mercedes e Aston Martin, le differenze nel Costruttori

Mercedes, ricordiamo, ha chiuso il mondiale Costruttori al secondo posto, garantendosi proprio ad Abu Dhabi la matematica certezza del piazzamento davanti alla Ferrari. Aston Martin, al contrario – dopo un’inizio sfavillante condito da sei podi in otto gare grazie alla guida e al talento di Fernando Alonso – non è riuscita a confermarsi nelle posizioni di vertice della classifica, aspetto che l’ha portata a chiudere al quinto posto, subendo il sorpasso anche dalla McLaren. Una situazione che la squadra dovrà analizzare e comprendere in vista del 2024.