Formula 1 | Piastri premiato come “Rookie of the Year” al Gala FIA di Baku

Formula 1 Piastri – Grazie alle splendide prestazioni mostrate al debutto con la McLaren, Oscar Piastri è stato premiato con il titolo di “Rookie of the Year” durante il gran Gala FIA che si è tenuto venerdì scorso a Baku, in Azerbaijan. L’australiano, alla sua prima stagione in Formula 1, è riuscito a confermare tutte le attese della vigilia, rivelandosi veloce ed estremamente intelligente, soprattutto nella crescita, aspetto che gli ha garantito una serie di risultati che hanno aiutato la scuderia inglese a centrare il quarto posto nel mondiale Costruttori.

Piastri, i momenti clou della sua annata

Al debutto assoluto in griglia, ricordiamo, Piastri ha conquistato una vittoria e una pole position, entrambe nel sabato Sprint di Lusail, e due podi, i quali sono arrivati nelle gara lunghe di Giappone e Qatar. Un bottino importante che l’australiano, confermato in McLaren fino al mondiale 2026 insieme al talentoso compagno di squadra Lando Norris, cercherà di migliorare nella nuova annata che partirà a febbraio con i classici test pre-season in programma sul tracciato del Sakhir, in Bahrain.

McLaren, annata da incorniciare

McLaren, ricordiamo, ha ottenuto il quarto posto nel mondiale Costruttori davanti all’Aston Martin, garantendosi una base di assoluto livello per il 2024. Informazioni incoraggianti, raccolte grazie ad uno sviluppo efficace e continuo sulla MCL60 iniziato dal Gran Premio d’Austria andato in scena durante l’estate, che porteranno la compagine inglese a battagliare per obiettivi importanti nel prossimo campionato.