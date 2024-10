Formula 1 | Horner si aspetta una Ferrari molto competitiva anche a Città del Messico

Formula 1 Ferrari Horner – Il team principal di Red Bull, Christian Horner, ritiene che Ferrari sarà nuovamente una seria minaccia al Gran Premio di Città del Messico, dopo la loro solida prestazione negli Stati Uniti.

Il manager inglese, sempre attento e pacato nelle valutazioni, ha sottolineato come la forma delle squadre stia cambiando di gara in gara, rivelando come gli equilibri di questo finale di stagione potrebbero rivelarsi più incerti del previsto. “La performance varia da giorno a giorno, da circuito a circuito.

Ferrari prova il bis in Messico

Credo che Ferrari abbia portato miglioramenti negli Stati Uniti. Sono sembrati molto forti, specialmente nel ritmo gara”, ha affermato, facendo un chiaro riferimento alla doppietta ottenuta dalla Rossa al Circuit of the Americas con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz.

Horner ha elogiato la strategia e la competitività della compagine italiana, riconoscendo il loro approccio tattico che ha sacrificato la qualifica per ottenere un vantaggio durante la gara. “Ovviamente hanno forse sacrificato qualcosa in qualifica per beneficiare in gara. Sono sicuro che saranno competitivi anche a Città del Messico”.

Horner predica attenzione

Parlando degli aggiornamenti introdotti da Red Bull ad Austin, Horner ha espresso un giudizio positivo, spiegando che le modifiche hanno migliorato l’equilibrio della vettura. “Penso che abbia avvicinato il bilanciamento tra anteriore e posteriore, portando più equilibrio alla macchina. Fin dal primo giro, Max è stato molto più competitivo ed era molto più contento. Questo è incoraggiante anche per le prossime gare”.

Con Ferrari che mostra segnali di crescita e Red Bull impegnata a mantenere il proprio vantaggio, il Gran Premio di Città del Messico potrebbe rivelarsi un’altra intensa battaglia tra i due team con McLaren pronta a giocarsi delle chance importanti nella rincorsa al titolo Costruttori.