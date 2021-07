F1 | Haas, Mazepin: “Devo gestire situazioni estreme e di difficile interpretazione”

da Spielberg, Austria

Continua la non facile fase di apprendimento di Schumacher e Mazepin. Con la vettura messa a disposizione dalla Haas, i due giovani esordienti sono costretti a lottare costantemente in ogni sessione per cercare di avere sempre meno problemi, e se in qualche modo il tedesco riesce a sopperire alle gravi carenze della VF-21, il suo compagno di squadra sembra costantemente in difficoltà, come si evince dalle dichiarazioni che vi riportiamo qui sotto al termine della seconda sessione di libere, che per la cronaca ha visto il campione della Formula 2 2020 terminare in diciottesima posizione, mentre il russo chiude il gruppo all’ultimo posto.

“La sessione di oggi è stata piuttosto diversa – ha ammesso Mick. Abbiamo visto i tempi sul giro abbassarsi rapidamente rispetto allo scorso weekend. Siamo un po’ più veloci rispetto alla scorsa settimana, credo perché sappiamo dove mettere mano sulla macchina. E’ stato interessante, specialmente nei long run perché probabilmente troveremo queste condizioni anche in gara. I dati raccolti sono buoni e adesso dobbiamo analizzarli e vedere cosa possiamo migliorare per domenica”.

“Il pacchetto aerodinamico di questa macchina è difficile, uno dei più complicati che abbia mai provato – ha dichiarato Mazepin. Provenendo dalle formule minori, più equilibrio aerodinamico significa maggiore sovrasterzo, ma in Formula 1 no, visto il diverso modo in cui le gomme lavorano durante il giro e ogni cosa che influenza sul loro modo di gestirle. Sono situazioni estreme e non di facile interpretazione. Stiamo sfruttando le prove del venerdì per sperimentare gli assetti e provare a indirizzare le vetture verso qualcosa che potrebbe farci guadagnare qualcosa. Abbiamo mezz’ora in meno a turno rispetto al passato al venerdì, stiamo provando tante cose, quindi credo che domani saremo più a posto, diciamo”.