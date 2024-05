F1 | Clamoroso a Monaco: Haas squalificate per irregolarità tecnica

F1 GP Monaco Haas – Clamoroso colpo di scena al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. A causa di un’apertura dell’ala DRS superiore di 85 millimetri rispetto a quanto consentito dal Regolamento Tecnico, riscontrata nelle classiche verifiche post sessione, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen saranno costretti a partire dalla pit lane nella gara di domani. Un macigno molto pesante sulle ambizioni della scuderia statunitense, la quale sperava nell’appuntamento monegasco per mettere dentro altri punti utili per la classifica Costruttori. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.



