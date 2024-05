Ferrari | Leclerc pronto a scacciare una volta per tutte la maledizione Monaco

F1 Ferrari GP Monaco – La Scuderia Ferrari HP ha conquistato la prima pole position della stagione grazie a Charles Leclerc che ha dominato gli avversari conquistandosi il diritto di partire davanti a tutti nella gara di casa per la terza volta in carriera. Per il monegasco si tratta della pole numero 24, che lo pone al secondo posto solitario nella storia del team alle spalle di Michael Schumacher (con 58) lasciando Niki Lauda a quota 23. Per la squadra si tratta invece della numero 250, la tredicesima nel Principato di Monaco. Brillante anche il sabato di Carlos Sainz che per meno di un decimo non è riuscito a centrare un posto in prima fila e domani scatterà dalla terza piazzola. Per domani l’obiettivo è ovviamente la vittoria, che sarà da conquistare nei tiratissimi 78 giri del Gran Premio che prenderà il via alle ore 15 CEST.

Q3 da urlo per Leclerc

Charles e Carlos sono giunti senza grossi problemi all’ultima fase della qualifica dove hanno potuto disporre di due treni di gomme Soft ciascuno. Al primo tentativo Leclerc ha ottenuto 1’10”418, miglior tempo provvisorio, mentre Sainz ha fermato i cronometri a 1’10”673. Con il secondo treno di pneumatici il monegasco si è ulteriormente migliorato scendendo a 1’10”270, anche se già il primo crono sarebbe stato sufficiente per la pole visto che Oscar Piastri si è piazzato secondo in 1’10”424. Sainz all’ultimo tentativo è stato a sua volta in grado di migliorarsi arrivando a 94 millesimi dall’australiano della McLaren e guadagnando così la terza posizione sulla griglia.

Cura dei dettagli in casa Ferrari

Questa sera la squadra preparerà la gara nei minimi dettagli per cercare di mettere Charles in condizione di portare a casa la vittoria nella gara di casa e per aiutare Carlos a scavalcare Piastri pur su una pista sulla quale i sorpassi sono molto difficili. Nessuna squadra ha lavorato particolarmente sul passo gara, ma da quello che si è visto nella fase finale della terza sessione di prove libere, i valori tra i primi tre o quattro team sembrano molto ravvicinati.