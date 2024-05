F1 | Albon “salva” Sainz dall’impeding nelle qualifiche di Monaco

F1 GP Monaco – Carlos Sainz manterrà la posizione sullo schieramento di partenza del prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo aver analizzato le immagino e sentito le versioni dei piloti in questione, lo spagnolo è stato “salvato” dalla Direzione Gara sul presunto impeding ai danni Alexander Albon, garantendogli di fatto il piazzamento che ha conquistato nella splendida qualifica andata in scena questo pomeriggio. Da notare che il tutto è stato possibile anche grazie alla versione del thailandese che con grande fair-play ha liberato il portacolori della Ferrari da qualunque accusa.

L’iberico, ricordiamo, era finito sotto la lente d’ingrandimento del direttore di gara Niels Wittich per aver bloccato il portacolori della Williams alla curva del Casinò, durante uno dei tentativi di attacco in Q2. Appuntamento alle 15.00 di domani in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV per lo start di questo appuntamento mondiale nel Principato. Sainz scatterà dalla terza piazzola, mentre Albon si posizionerà in ottava posizione.