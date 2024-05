F1 | Ferrari, Sainz: “Buon miglioramento sul giro secco”

Carlos Sainz scatterà dalla seconda fila nel Gran Premio di Monaco in programma domani pomeriggio. Lo spagnolo della Ferrari non è riuscito a completare una prima fila tutta rossa, che ha visto l’altro pilota del Cavallino nonché idolo di casa Charles Leclerc ottenere la pole position, avendo perso il duello con la McLaren di Oscar Piastri che lo ha preceduto per poco meno di un decimo. Ma al tempo stesso Sainz si è detto soddisfatto della prestazione in qualifica, che lo ha visto migliorare sul giro secco dopo le difficoltà riscontrate nelle libere.

“Per me è stato un buon miglioramento, perché ho faticato tanto durante il weekend ma mancava fiducia nella macchina e quindi riuscire ad ottenere la P3 è un buon progresso. Ovviamente non sono del tutto contento perché avrei voluto lottare per la pole position, ma la verità che Charles ha fatto un lavoro eccezionale e la macchina è stata fantastica e lui è riuscito ad estrarne il massimo: sono contento per lui”.

Sainz, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Io ero sembrato molto forte nelle simulazioni di gara, ma per qualche motivo ho faticato sul giro secco mentre andavo molto meglio sulla lunga distanza. Ho fiducia che domani ci sarà un buon passo, però qui conta tanto la posizione in pista e l’abbiamo persa non facendo una buona qualifica. La priorità domani sarà vincere con Charles domani”