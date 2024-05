F1 | Racing Bulls, Tsunoda è ottavo: “Mi sono divertito”

Monaco – Ancora un ingresso in Q3 per la Racing Bulls e Yuki Tsunoda. Il giapponese si è dimostrato competitivo per tutto il weekend, tenendosi sempre in zona top 3. In qualifica riesce a strappare l’ottavo miglior tempo e un biglietto d’ingresso per la zona punti. Qualche difficoltà, invece, per Daniel Ricciardo, non totalmente a suo agio con la vettura: l’australiano – che a Monaco ha vinto nel 2018 – segna il tredicesimo miglior tempo, ma guadagna una posizione in griglia grazie alla squalifica della Haas di Nico Hülkenberg.

“Oggi è stato molto più difficile del previsto, ma abbiamo aumentato il ritmo e siamo riusciti a migliorare giro dopo giro, in ogni sessione, dalla Q1 alla Q3. La Q1 è stata un po’ difficile, considerando il ritmo che avevamo nelle prove libere, ma siamo riusciti a spremere ogni millisecondo dalla macchina. È stato davvero intenso: un errore qui può compromettere tutto. Ho sentito un po’ di pressione, ma allo stesso tempo mi sono divertito: sono riuscito a mantenere la calma e a sfruttare le prestazioni della vettura – ha dichiarato Tsunoda – domani sarà complicato, perché qui è difficile sorpassare e la partenza sarà decisiva; sarà importante fare una gara pulita. Il passo è buono, quindi dobbiamo solo sfruttare al meglio le prestazioni della vettura. Nel complesso, abbiamo fatto un lavoro fantastico e costante questa settimana. Finire in P8 è una bella sensazione e sicuramente speciale.”

Ricciardo: “Sembra che oggi abbiamo fatto dei passi indietro”

“Oggi è stata una giornata difficile. Le qualifiche sono molto importanti qui a Monaco e non è facile partire fuori dalla top 10 per la gara di domani. Ieri sentivamo di essere in una buona posizione, sapevo che c’era ancora un po’ di strada da fare per noi e così ero entusiasta di arrivare a oggi. Purtroppo però sembra che abbiamo fatto dei passi indietro. Non sono deluso dal modo in cui ho guidato, ma semplicemente non è stato sufficiente per ottenere il massimo dove era necessario. La macchina era un po’ più difficile in alcuni punti e ho faticato un po’, ma non abbiamo commesso grossi errori. Personalmente, ho avuto difficoltà a far entrare le gomme in temperatura nel primo giro e poi, quando sono riuscito a migliorare il ritmo, non siamo riusciti a trovare il tempo come gli altri. Mi sono qualificato in questa posizione altre volte e certamente non ci renderà la vita facile. È frustrante, ma lavoreremo insieme al team per capire meglio alcune cose e cercheremo di migliorare per la gara.”