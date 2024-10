F1 | Gran Premio di Città del Messico, tutti gli appuntamenti su Sky Sport

Si preannuncia un weekend ricco di adrenalina per tutti gli appassionati di motori, con la programmazione su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 24 a domenica 27 ottobre, i riflettori saranno puntati sul doppio appuntamento con il Motomondiale in Thailandia e la Formula 1 in Messico.

Per le quattro ruote, sarà il secondo evento consecutivo del “triple header” americano, con il Gran Premio di Città del Messico in programma all’Autodromo Hermanos Rodríguez. L’intero evento sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e su NOW. Giovedì si inizia con la conferenza stampa dei piloti alle 21.30, seguita venerdì dalle due sessioni di prove libere, la prima alle 20.30 e la seconda a mezzanotte (dalla durata di un’ora e mezza, ndr). Sabato sera sarà il momento della lotta per la pole position, prevista per le 23.00, mentre il semaforo verde della gara scatterà domenica alle 21.00.

La telecronaca della Formula 1 sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato dall’esperienza di Marc Gené, con Roberto Chinchero inviato speciale ai box. Davide Camicioli condurrà gli approfondimenti di pre e post gara, affiancato da Vicky Piria. Il commento tecnico sarà curato da Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, mentre Mara Sangiorgio si occuperà delle interviste ai protagonisti e Ivan Capelli offrirà ulteriori analisi.

PROGRAMMAZIONE GP MESSICO SU SU SKY

Giovedì 24 ottobre

Ore 21.30: conferenza stampa piloti

Ore 22.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 25 ottobre

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: F1 – prove libere 1

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live

Ore 24: F1 – prove libere 2

Ore 1.30: Paddock Live

Ore 2: Conferenza stampa – team principal (differita)

Sabato 26 ottobre

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: F1 – prove libere 3

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22.15: Warm Up

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23: F1 – Qualifiche (differita TV8 ore 00:30)

Ore 24.15: Paddock Live

Ore 24.45: Paddock Live Show

Domenica 27 ottobre

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21: F1 gara (differita TV8 ore 22:30)

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: Debriefing

Ore 24: Notebook

Ore 24.15: Race Anatomy