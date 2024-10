Mercedes | Andrea Kimi Antonelli in pista nelle libere in Messico

Nuova opportunità per Andrea Kimi Antonelli, giovane talento bolognese che continua a muovere i suoi primi passi nel mondo della Formula 1. Il diciottenne sarà al volante della Mercedes W15 di Lewis Hamilton durante la prima sessione di prove libere del prossimo Gran Premio di Città del Messico. Dopo il debutto a Monza, dove le cose non sono andate come sperato, a causa di un incidente alla Parabolica dopo appena pochi minuti, Antonelli avrà un’altra chance per accumulare chilometri ed esperienza in una sessione ufficiale. Il suo debutto, nonostante il botto all’ultima curva del tracciato brianzolo, ha già messo in luce il suo potenziale, ma adesso avrà l’opportunità di rifarsi, cercando di dimostrare la sua crescita e il suo controllo in condizioni meno stressanti.

La scelta di farlo debuttare a Monza, proprio davanti al pubblico di casa, potrebbe aver aumentato le aspettative su di lui, come sottolineato anche dal team principal della Mercedes, Toto Wolff, nelle scorse settimane. L’austriaco ha infatti spiegato che la decisione di farlo esordire in Italia potrebbe aver generato su di lui una pressione maggiore rispetto a un ambiente meno emotivamente carico. A Città del Messico, il giovane pilota avrà un’ora completa per concentrarsi e lavorare con la squadra senza lo stesso livello di tensione, il che potrebbe permettergli di mostrare una versione più matura e rilassata delle sue capacità. Questo appuntamento sarà cruciale non solo per il presente, ma anche in vista della sua crescita futura, all’interno di un contesto che guarda con interesse al suo potenziale per le stagioni a venire.