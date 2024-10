F1 | Red Bull, Sergio Perez: “Vorrei regalare un podio ai miei tifosi e alla mia nazione”

Sergio Perez è pronto per la grande fiesta che animerà il Messico il prossimo weekend. L’idolo di casa ha un solo obiettivo: tornare sul podio a casa sua.

Nel 2022 il messicano conquistò il terzo posto nella gara di casa, accendendo l’intero stato del Messico. L’impresa potrebbe rivelarsi ardua quest’anno, dato il grande livello di competitività degli avversari – in corsa per il titolo mondiale – ma anche a causa delle performance della RB20, quest’anno incredibilmente altalenante. Quello di quest’anno potrebbe essere un weekend dal sapore diverso per Checo: continuano insistenti i rumors che lo vorrebbero ormai pronto a salutare la Formula 1. Il messicano ha smentito, ma d’altra parte Helmut Marko ha fatto chiaramente intendere di essere alla ricerca di un nuovo compagno di squadra per Max Verstappen.

Perez: “Vogliamo esser competitivi anche a Città del Messico”

“Quello del Messico è il più importante weekend della stagione per me, e anno dopo anno diventa più incredibile. Già ad Austin mi sembrava di essere a casa, credo che questo weekend sarà davvero pazzesco. La cosa più importante, però, è spegnere tutto il rumore fuori dalla pista e concentrarsi su lavoro – precisa Perez – la cosa più importante per mie sarebbe regalare un altro podio ai miei tifosi e alla mia nazione, a casa mia. La vettura sembra stia tornando all vecchie performance, ma c’è ancora tanto che dobbiamo capire. Ho faticato un po’ col bilanciamento in Texas e dobbiamo risolvere questi problemi se vogliamo esser competitivi anche a Città del Messico, su una pista davvero diversa. Darò tutto perché il mio paese possa festeggiare domenica sera”.