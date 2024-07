F1 | GP Ungheria 2024: anteprima e orari del weekend

Dopo la pausa di una settimana, il circus della Formula 1 arriva all’Hungaroring dove questa settimana si disputerà il Gran Premio d’Ungheria. Il tracciato ungherese è noto per essere un circuito stretto e tortuoso, per questo motivo, considerata la difficoltà di sorpasso, i piloti dovranno giocarsi tutto nelle qualifiche per assicurarsi le migliori posizioni in griglia di partenza. Max Verstappen comanda ancora la classifica piloti a quota 255 punti, seguito da Lando Norris con un distacco di 87 punti e da Charles Leclerc che deve recuperare un gap di 105 punti. Sarà inoltre una gara importante per Sergio Perez che al momento è sesto in classifica con un imbarazzante distacco di 137 punti dal compagno di squadra, ed è chiamato al riscatto dal momento che potrebbe perdere il suo posto alla Red Bull, nonostante il rinnovo del contratto.

GP Ungheria 2024: Orari e Diretta TV

Si parte giovedì 18 luglio con la consueta Conferenza Stampa dei piloti che seguiremo live dalle 14:30. Venerdì 19 dalle 13:30 si scende in pista per il primo turno di libere, seguito dalla seconda sessione alle 17:00. Sabato 20 appuntamento alle 12:30 con le terze libere, seguite dalle qualifiche alle 16:00 (in differita su TV8 dalle 18:00). Domenica alle 15:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio d’Ungheria (in differità su TV8 dalle 16:15).

Vi ricordiamo che potrete seguire l’intero weekend motoristico anche sul nostro sito, F1GrandPrix, con live e aggiornamenti in tempo reale.

Gran Premio d’Ungheria: curiosità sul circuito

Negli annali, la prima gara automobilistica in Ungheria risale addirittura agli anni ’30. Tuttavia, dopo la seconda guerra mondiale, con l’estendersi della cortina di ferro, l’idea di un GP nei territori dell’Unione Sovietica venne abbandonata. Solamente più tardi, negli anni ’80, la Formula 1 cercò di organizzare un evento a Mosca, ma dopo lunghe trattative la scelta ricadde sull’Ungheria, in particolare su Budapest. Venne prima presa in considerazione l’idea di un tracciato cittadino all’interno della città, e successivamente si optò per costruire un complesso a circa 19km di distanza dal centro. Il primo GP disputato su questo tracciato risale al 1986, ma da allora sono state davvero poche le modifiche apportate alla pista fino a oggi. Da ricordare quelle alle curva 3, alla curva 11, e l’allungamento del rettilineo principale. Tutti questi accorgimenti sono stati presi allo scopo di aumentare la spettacolarità della gara, che di solito risulta essere una delle più noiose della stagione. Vi sono però recentemente state numerose edizioni spettacolari, specialmente se le condizioni climatiche mutano improvvisamente. La possibilità di scrosci dovuti a temporali estivi da sempre conferiscono un piacevole scossone alla gara.

Distanza a giro: 4,381km

Numero di curve: 14, otto a destra, sei a sinistra

Senso di marcia: orario

Dati tecnici:

Carico aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del gas: 50% Consumo di carburante al giro: 1,43 Kg/giro Velocità massima: 320 km/h Possibilità di safety car: 15% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 22 secondi Possibilità di sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla pole position: 14 su 32 edizioni in questo tracciato Peggiore posizione di partenza per un vincitore: dodicesimo (Mansell 1989)

Particolarità del tracciato: in questo circuito è decisamente sollecitato il cambio, dove sono necessari 78 cambi di marcia al giro e approssimativamente 3.710 per completare la gara. Le marce più sollecitate sono la quarta e la sesta, mentre l’ottava è utilizzata solamente per risparmiare del carburante. Questa pista è molto impegnativa per i piloti, a causa delle alte temperature (come abbiamo visto anche in Germania), e delle numerose brusche accelerazioni da affrontare lungo tutto il giro. La media oraria si aggira attorno ai 187 km/h.

Freni:

Categoria di circuito: Light Medium Hard Numero di frenate: 11 Tempo speso in frenata: 18% Energia dissipata in frenata durante il GP: 159 kWh Carico totale sul pedale del freno durante il GP: 83.300 kg Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1

Zona DRS: sul rettilineo principale tra la curva 14 e la curva 1 e tra la curva 1 e la curva 2, entrambe con detection point prima della curva 14.

Gomme

Da confermare

RECORD

Giro prova: 1:13.447– L Hamilton – Mercedes – 2020

Giro gara: 1:16.627 – L Hamilton – Mercedes – 2020

Distanza: 1h35:26.131 – M Schumacher – Ferrari – 2004

Vittorie pilota: 8 – L Hamilton

Vittorie team: 11 – McLaren

Pole pilota: 9 – L Hamilton

Pole team: 9 – Mercedes

Migliori giri pilota: 4 – M Schumacher, K Räikkönen

Migliori giri team: 9 – Williams, Ferrari

Podi pilota: 11 – L Hamilton

Podi team: 26 – Ferrari

Albo d’oro

1936 T Nuvolari – Alfa Romeo 1986 N Piquet – Williams Honda 1987 N Piquet – Williams Honda 1988 A Senna – McLaren Honda 1989 N Mansell – Ferrari 1990 T Boutsen – Williams Renault 1991 A Senna – McLaren Honda 1992 A Senna – McLaren Honda 1993 D Hill – Williams Renault 1994 M Schumacher – Benetton Ford 1995 D Hill – Williams Renault 1996 J Villeneuve – Williams Renault 1997 J Villeneuve – Williams Renault 1998 M Schumacher – Ferrari 1999 M Hakkinen – McLaren Mercedes 2000 M Hakkinen – McLaren Mercedes 2001 M Schumacher – Ferrari 2002 R Barrichello – Ferrari 2003 F Alonso – Renault 2004 M Schumacher – Ferrari 2005 K Räikkönen – McLaren Mercedes 2006 J Button – Honda 2007 L Hamilton – McLaren Mercedes 2008 H Kovalainen – McLaren Mercedes 2009 L Hamilton – McLaren Mercedes 2010 M Webber – Red Bull Renault 2011 J Button – McLaren Mercedes 2012 L Hamilton – McLaren Mercedes 2013 L Hamilton – Mercedes 2014 D Ricciardo – Red Bull Renault 2015 S Vettel – Ferrari 2016 L Hamilton – Mercedes 2017 S Vettel – Ferrari 2018 L Hamilton – Mercedes 2019 L Hamilton – Mercedes 2020 L Hamilton – Mercedes 2021 E Ocon – Alpine 2022 M Verstappen – Red Bull Racing 2023 M Verstappen – Red Bull Racing