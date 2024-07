F1 | Piastri: “Max mi conosce poco e questo può essere un vantaggio”

Il pilota australiano ha ammesso di non essere arrabbiato per il fatto che il suo compagno di squadra, Lando Norris, sia il pilota McLaren più competitivo in questa stagione. Molti pensano infatti che il britannico sia un vero contendente per la lotta al titolo mondiale con Max Verstappen mentre Oscar Piastri, al suo secondo anno in Formula 1 è rimasto più indietro.

“A volte hai bisogno di battute d’arresto per migliorare -ha commentato all’emittente olandese NOS- ci vuole tempo ma sto gareggiando contro piloti molto esperti. Lando ha 24 anni e quindi è uno dei più giovani ma ha già cinque anni di esperienza in Formula 1”.

In Austria abbiamo visto accendersi la rivalità tra Norris e Verstappen e Piastri è sicuro di avere il potenziale per poter lottare ruota a ruota con l’olandese:

“Non ho incontrato Max molte volte in pista perché è così dominante, so che combatte molto duramente ma non mi tiro indietro. Voglio battere tutti, Max mi conosce poco e questo può essere un vantaggio per me”.

Un altro motivo per cui Piastri è ottimista, è la rapidità con cui la McLaren è riuscita a riaffermarsi come un vero top team.

“Volevamo colmare il divario con la Red Bull, ma puntavamo alla fine della stagione. Soprattutto nelle curve lente abbiamo guadagnato molto terreno. La Red Bull sembra meno efficace sui circuiti più lenti con molti cordoli e dossi ma al momento non c’è un circuito in cui stiamo andando male. Inoltre in questo momento ci sta aiutando il fatto che Perez stia andando così male. Significa che Max deve farlo da solo. Quindi ci aiuta sicuramente il fatto di avere due macchine davanti”.