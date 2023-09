F1 | GP Singapore, Russell guastafeste Ferrari

Il sabato di qualifiche del Gran Premio di Singapore avrebbe potuto regalare una prima fila tutta rossa Ferrari e invece George Russell ha mandato all’aria i piani del Cavallino grazie ad un grande giro veloce che gli è valso il secondo tempo. L’alfiere della Mercedes partirà appaiato a Carlos Sainz, e davanti a Charles Leclerc, in una gara tutta da vivere dove la strategia potrebbe recitare un ruolo importante.

Una delle carte che potrà sfruttare la Mercedes, come ammesso dallo stesso Russell, sarà quella di contare un set di gomme medie nuove che invece non avrà a disposizione la Ferrari.

“È stata una sessione impegnativa, è come entrare in una sauna mentre sei qui in macchina: continui a sudare e devi mantenere la calma – ha dichiarato Russell al termine delle qualifiche – Abbiamo tanta fiducia nella monoposto in questo weekend. Il team ha fatto un grande lavoro anche a livello di strategia, era differente rispetto a tutti gli altri perché avremo un set in più di gomme medie. Il degrado sarà alto, nonostante la pista sia differente rispetto allo scorso anno, ci potrebbe essere una sosta ma anche due. Avere una media in più potrebbe mettere la Ferrari in una posizione difficile e chissà forzali anche all’errore”.