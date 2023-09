Red Bull | Incredibile Verstappen: fuori dalla Q3 a Singapore con una macchina inguidabile

Incredibile quanto accaduto nelle qualifiche di Singapore. Max Verstappen è stato escluso dalla Q3 e domani partirà quindi dall’undicesima posizione, salvo penalità che potrebbero arrivare per almeno un paio di investigazioni a suo carico per impeding. Il campione olandese non ha trovato praticamente mai in questo weekend il feeling giusto con il tracciato ma soprattutto con la sua RB19, la quale gli ha permesso di frantumare record su record quest’anno. Anche per quanto riguarda Perez la giornata è stata disastrosa, evidentemente c’è un problema ben radicato nel rapporto tra questa Red Bull e la pista di Marina Bay.

“La gran parte dei piloti si ferma alla fine dei box – ha ammesso Max a Sky. Quando c’è il semaforo verde, il primo va in pista, ma gli altri aspettano prima di andare per creare un gap, specialmente nei circuiti cittadini, per poi fare un giro normale. Mi aspetto penalità per impeding? Penso di sì, ma dopo le prestazioni di oggi onestamente non conta nulla. Abbiamo cercato di cambiare certe cose sulla macchina per cercare di migliorarla, ma penso che quanto fatto abbia solo peggiorato ulteriormente le sue prestazioni, l’ha resa inguidabile, non riuscivo a frenare e sentirla bene, è stata davvero dura”.