F1 | GP Singapore, Leclerc beffato da Russell: il monegasco deve accontentarsi della seconda fila

Charles Leclerc aveva fiutato la possibilità di ottenere la prima fila, che avrebbe permesso alla Ferrari di partire davanti a tutti nel Gran Premio di Singapore in programma domani, ma il monegasco è stato costretto ad accontentarsi della seconda venendo superato all’ultimo istante dalla Mercedes di George Russell che farà coppia con la SF-23 di Carlos Sainz. Leclerc, che finora ha pagato dazio dal compagno di squadra come avvenuto nel precedente appuntamento di Monza, ha discusso della lotta serrata che ha visto protagonista la squadra del Cavallino.

“Qui è una sfida molto probante per via delle elevate temperature delle gomme e del surriscaldamento nel corso del giro, è sempre un equilibrio tra primo e ultimo settore – ha dichiarato Leclerc al termine delle qualifiche – Eravamo tutti molto vicini, anche la Mercedes era molto forte. È stata una qualifica interessante, purtroppo mi è mancata qualcosa per guadagnare un paio di posizioni. Anche oggi Carlos ha fatto un grande lavoro: siamo in prima e terza posizione, vedremo cosa riusciremo a fare domani”.

Leclerc ha poi aggiunto: “Domani avremo una grande sfida fisica, perché fa tanto caldo e c’è tanta umidità ma finora siamo andati bene. Non ci aspettavamo di essere così competitivi su questa pista. Ed è un buon segnale per il futuro. Sofferenza nei long run? Sinceramente siamo stati veloci per tutto il weekend, speriamo di non faticare in gara”.