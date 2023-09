Ferrari da sogno a Singapore: Sainz in pole position, disastro Red Bull

RISULTATI QUALIFICHE SINGAPORE – Qualifica adrenalinica sul circuito Marina Bay. Carlos Sainz ha conquistato la pole position del Gran Premio di Singapore, registrando il suo miglior tempo in 1:30.984. Per lo spagnolo è la seconda pole consecutiva e il brillante risultato odierno è un’occasione da non sprecare per la Ferrari, considerando il disastro della Red Bull che vede entrambi i suoi piloti fuori dalla TOP 10! Accanto a Sainz, scatterà George Russell mentre Charles Leclerc non ha potuto fare meglio della terza posizione.

Quarto tempo per la McLaren di Lando Norris, seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton e dalla Haas di Kevin Magnussen. Settima l’Aston Martin di Fernando Alonso, davanti all’Alpine di Esteban Ocon e all’altra Haas di Nico Hulkenberg. A chiudere la TOP 10 un bravissimo Liam Lawson con AlphaTauri che con il suo decimo tempo in Q2, ha eliminato Max Verstappen, molto arrabbiato per la scarsa prestazione mostrata oggi dalla sua Red Bull.

La sessione è stata interrotta con la bandiera rossa per il brutto incidente di Lance Stroll, fortunatamente senza conseguenze per il pilota canadese dell’Aston Martin.

