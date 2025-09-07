Formula 1News F1

F1 GP Monza | Wolff: “Oggi un solo pilota è andato bene, gli altri un po’ ‘stupidi’”

"Non un bel weekend per George e Kimi, troppi errori e una macchina non all'altezza", ha detto Toto

di Peppe Marino7 Settembre, 2025
Il fine settimana della Mercedes a Monza non è stato affatto positivo. George Russell ha chiuso al quinto posto, non riuscendo mai a impensierire davvero Leclerc, specialmente nella prima parte della gara di oggi. Antonelli si è dovuto accontentare del nono posto, dopo una brutta partenza dalla sesta posizione, ha rimontato ma è stato penalizzato per aver buttato fuori pista Albon alla Curva Grande Biassono. Wolff, team principal della squadra di Brackley, non le ha mandate a dire, elogiando invece Max Verstappen.

“Oggi c’è stato un solo ragazzo che è andato bene, mentre tutti gli altri sono stati un po’ stupidi – ha detto Toto. Per noi un weekend non ottimo, né per George né per Kimi: troppi errori, up e down coi tempi e una macchina che non era sul livello di Montreal. Quinto e nono posto non può darmi alcuna soddisfazione”.

