F1 GP Monza | Ferrari, Leclerc giù dal podio: “Ci manca la macchina, non ho rimpianti”

È un po’ deluso Charles Leclerc per il quarto posto di Monza. Il pilota della Ferrari sperava di poter ripetere quanto accaduto lo scorso anno, ma la gara di oggi si è sviluppata in maniera totalmente diversa, e poi la SF-25 non aveva la possibilità di dare al monegasco una reale chance di imporsi. Eppure, il #16 ci ha provato all’inizio, dando noie ai due McLaren finché possibile, ma consumando troppo le gomme e perdendo terreno successivamente. Il risultato di oggi, alla fine, era il migliore possibile per la Scuderia del Cavallino Rampante.

“È stato difficile, più che per il carico aerodinamico ho provato a seguire delle macchine nei primi giri che ne avevano di più, e quando succede la vettura parte dappertutto – ha detto Charles. È stata una gara molto serrata nei primissimi giri, poi però ho dovuto recuperare le gomme posteriori: le temperature erano altissime e ho perso tanto tempo. Non ho rimpianti, ci ho provato e mi dispiace solo che in un weekend così speciale non sia riuscito a fare di più”.

“Fa male essere così indietro rispetto agli avversari. È da un po’ che aspettiamo il nostro momento e dirò la stessa cosa di sempre: ci provo e ci proveremo fino alla fine. Purtroppo per adesso ci manca la macchina e spero che a breve arrivi quella giusta per vincere con costanza”.

“Baku mi piace, e nel 2021 avevamo faticato ma siamo comunque riusciti a metterla in pole, quindi ci credo. Ma dopo la qualifica c’è la gara, e in 60/70 giri si vede il passo della macchina che chiaramente ora non abbiamo. Vincere sarà difficile, ma c’è anche Singapore, dove la pole è molto importante. Ci sono queste due gare, più Las Vegas, dove può esserci una possibilità. È un “forse”, non abbiamo tantissime speranze, ma farò di tutto”.