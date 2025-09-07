Formula 1Ferrari

F1 GP Monza | Ferrari, Leclerc giù dal podio: “Ci manca la macchina, non ho rimpianti”

"Ci ho provato. Tra Baku, Singapore e Las Vegas c'è la possibilità di vincere, pur senza grandi speranze", ha detto Charles

di Peppe Marino7 Settembre, 2025
F1 GP Monza | Ferrari, Leclerc giù dal podio: “Ci manca la macchina, non ho rimpianti”

È un po’ deluso Charles Leclerc per il quarto posto di Monza. Il pilota della Ferrari sperava di poter ripetere quanto accaduto lo scorso anno, ma la gara di oggi si è sviluppata in maniera totalmente diversa, e poi la SF-25 non aveva la possibilità di dare al monegasco una reale chance di imporsi. Eppure, il #16 ci ha provato all’inizio, dando noie ai due McLaren finché possibile, ma consumando troppo le gomme e perdendo terreno successivamente. Il risultato di oggi, alla fine, era il migliore possibile per la Scuderia del Cavallino Rampante.

“È stato difficile, più che per il carico aerodinamico ho provato a seguire delle macchine nei primi giri che ne avevano di più, e quando succede la vettura parte dappertutto – ha detto Charles. È stata una gara molto serrata nei primissimi giri, poi però ho dovuto recuperare le gomme posteriori: le temperature erano altissime e ho perso tanto tempo. Non ho rimpianti, ci ho provato e mi dispiace solo che in un weekend così speciale non sia riuscito a fare di più”.

“Fa male essere così indietro rispetto agli avversari. È da un po’ che aspettiamo il nostro momento e dirò la stessa cosa di sempre: ci provo e ci proveremo fino alla fine. Purtroppo per adesso ci manca la macchina e spero che a breve arrivi quella giusta per vincere con costanza”.

“Baku mi piace, e nel 2021 avevamo faticato ma siamo comunque riusciti a metterla in pole, quindi ci credo. Ma dopo la qualifica c’è la gara, e in 60/70 giri si vede il passo della macchina che chiaramente ora non abbiamo. Vincere sarà difficile, ma c’è anche Singapore, dove la pole è molto importante. Ci sono queste due gare, più Las Vegas, dove può esserci una possibilità. È un “forse”, non abbiamo tantissime speranze, ma farò di tutto”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Ferrari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Italia

Venerdi 5 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 6 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 7 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
5.793 Km | 53 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 243https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 180https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 418https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 491https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 345https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 261https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 311https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 119https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 387