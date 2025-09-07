F1 | Un Verstappen fenomenale firma la vittoria a Monza: “Esecuzione fantastica di tutto il team”

Max Verstappen ha concluso un weekend perfetto a Monza. L’olandese, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche di ieri, è stato protagonista di una grande prestazione anche in gara che lo ha visto, dopo le battaglie iniziali con la McLaren di Lando Norris, prendere il largo e vincere agevolmente il Gran Premio d’Italia.

Un successo, il terzo della stagione dopo quelli firmati a Suzuka e Imola, che permette al campione del mondo in carica di consolidare la terza posizione del Mondiale portando a 36 i punti di vantaggio su George Russell. Quello ottenuto quest’oggi a Monza è anche il primo trionfo della Red Bull di Laurent Mekies.

“Per noi è stata una grande giornata, sicuramente abbiamo avuto un episodio sfortunato all’inizio ma dopo la macchina volava – ha dichiarato Verstappen al termine della corsa – Sono riuscito a gestire il ritmo molto bene fin dal primo stint, e poi siamo rientrati nel momento giusto e con la gomma dura alla fine spingendo di più con maggiore resistenza della stessa gomma. È stata una esecuzione fantastica di tutto il team. Per tutto il weekend siamo stati sul pezzo ed è sempre piacevole vincere qui”.

L’olandese, parlando delle fasi iniziali della gara, ha detto: “Vedevo fin da subito che il ritmo era buono, avendo un passo regolare dopo le battaglie. Una volta che abbiamo preso il ritmo abbiamo recuperato rapidamente la testa”.

Sulla possibilità di vincere altre gare in stagione: “Io ci proverò sicuramente, facciamo un passo gara dopo gara. Questo è stato un weekend incredibile per noi”.