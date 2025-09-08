F1 GP Monza | Scambio di posizioni tra i piloti McLaren, Verstappen se la ride

Il Gran Premio d’Italia non è stato solo il teatro della schiacciante vittoria di Max Verstappen, ma anche di un episodio curioso che ha riguardato la McLaren. Nel corso della gara, la squadra di Woking ha ordinato a Oscar Piastri di restituire la posizione a Lando Norris, dopo che un pit stop lento aveva penalizzato il britannico.

Il momento è nato da una sequenza ai box piuttosto sfortunata: il team ha richiamato entrambe le monoposto in rapida successione, chiedendo però prima all’inglese, davanti al compagno, se volesse entrare dopo per proteggere Oscar da un presunto ma improbabile ritorno di Leclerc. Piastri ha beneficiato quindi di un pit stop impeccabile da 1,9 secondi, mentre al giro seguente Norris ha perso quasi sei secondi per un problema con la pistola, e diciamo anche per via di un meccanico un po’ distratto all’anteriore sinistra. Questo ritardo ha consentito all’australiano di superarlo in pista.

Per riequilibrare la situazione, la McLaren ha richiamato via radio Piastri, ordinandogli di lasciare strada a Norris. La decisione è stata giustificata dal team come una scelta di equità sportiva, richiamando quanto accaduto in Ungheria lo scorso anno, quando fu Norris a superare il compagno dopo una diversa strategia di pit stop. Lo scambio è avvenuto senza resistenze, ma non è passato inosservato. Il leader del mondiale lo ha giustificato dicendo: “Bisogna proteggere ogni singolo componente della squadra, non solo i piloti”.

La reazione ironica di Verstappen e il botta e risposta con Lambiase

Il leader della corsa è stato informato in tempo reale dal suo ingegnere di pista Gianpiero Lambiase. Il dialogo radiofonico ha aggiunto una nota ironica alla vicenda.

Lambiase: “Norris e Piastri si sono scambiati di posto, Max.”

Verstappen: “Ah! Solo perché ha fatto una sosta lenta?”

Lambiase: “Non sono affari nostri, ma immagino che serva a mantenere l’equità in ottica campionato. Concentrati sulla strada davanti a te, per favore”.

Una battuta che ha fatto sorridere, sottolineando come anche dal muretto Red Bull l’episodio sia stato visto con un pizzico di ironia. Lo stesso campione olandese, stuzzicato in conferenza stampa, ha voluto glissare sull’argomento, anche perché ai suoi lati c’erano proprio i due piloti McLaren: “So che volete una risposta divertente, ma non è un mio problema. Ripeto, non è un mio problema. Meglio non parlarne”.