F1 | GP Monza: Norris precede Leclerc nelle Libere 2 [RISULTATI]

Risultati F1 Monza – Lando Norris è stato il più veloce al termine del secondo turno di prove libere del Gran Premio d’Italia. Sul circuito di Monza, il pilota della McLaren ha registrato il suo miglior tempo in 1:19.978, confermandosi anche nel passo gara. Il britannico ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc autore di una buona sessione anche se con tre errori commessi che però non hanno causato problemi alla sua SF25. A sorpresa in terza posizione troviamo la Williams di Carlos Sainz, lo spagnolo è stato veloce anche nel passo gara e potrebbe dire la sua davanti a quelli che considera ancora suoi tifosi anche se ha lasciato la Ferrari.

Quarto tempo per l’altra McLaren di Oscar Piastri, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton che, lo ricordiamo, dovrà scontare una penalità di 5 posizioni in griglia. Sesta posizione per la Red Bull di Max Verstappen, anche lui competitivo sul passo, a precedere l’altra Williams di Alex Albon e la Sauber di Nico Hulkenberg.

A chiudere la Top 10, troviamo la Red Bull di Yuki Tsunoda e la Mercedes di George Russell.

Kimi Antonelli chiude un venerdì difficile, avendo saltato il turno per un fuori pista dopo solo quattro giri disputati.

GP Monza 2025: Risultati Prove Libere 2

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 4 L. Norris McLaren 1’19″878 27 2 16 C. Leclerc Ferrari +00″083 1’19″961 27 3 55 C. Sainz Williams +00″096 1’19″974 29 4 81 O. Piastri McLaren +00″181 1’20″059 28 5 44 L. Hamilton Ferrari +00″192 1’20″070 24 6 1 M. Verstappen Red Bull +00″199 1’20″077 25 7 23 A. Albon Williams +00″301 1’20″179 27 8 27 N. Hulkenberg Kick Sauber +00″363 1’20″241 25 9 22 Y. Tsunoda Red Bull +00″391 1’20″269 27 10 63 G. Russell Mercedes +00″430 1’20″308 27 11 6 I. Hadjar Racing Bulls +00″505 1’20″383 23 12 5 G. Bortoleto Kick Sauber +00″597 1’20″475 24 13 18 L. Stroll Aston Martin +00″650 1’20″528 27 14 87 O. Bearman Haas +00″729 1’20″607 28 15 14 F. Alonso Aston Martin +00″767 1’20″645 25 16 31 E. Ocon Haas +00″776 1’20″654 28 17 30 L. Lawson Racing Bulls +00″933 1’20″811 24 18 10 P. Gasly Alpine +01″224 1’21″102 29 19 12 K. Antonelli Mercedes +01″489 1’21″367 4 20 43 F. Colapinto Alpine +01″686 1’21″564 29