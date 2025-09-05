F1 GP Monza | Ferrari, Vasseur: “Siamo di buon umore, ma non si fanno conclusioni dopo le libere”

La Ferrari sembra essere partita con il piede giusto nel weekend del Gran Premio di Monza. Leclerc e Hamilton hanno chiuso in seconda e quinta posizione, mentre dopo le Libere 1 addirittura entrambi davanti a tutti, con il sette volte campione del mondo al comando. La SF-25, un po’ come accaduto anche lo scorso anno, si trova a proprio agio sul tracciato brianzolo, ma bisognerà lavorare specialmente sull’assetto per potersela giocare con la McLaren e un Verstappen mai domo. Frederic Vasseur, team principal della Rossa, è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa di oggi.

“L’umore è positivo, onestamente – ha detto il francese. Anche se a Zandvoort abbiamo avuto un weekend difficile, soprattutto il venerdì, ma il recupero è stato buono. La gara si è conclusa con un doppio ritiro, quindi non abbiamo portato a casa punti, ma almeno siamo usciti dal weekend con un atteggiamento positivo e la sensazione di aver recuperato. L’altro aspetto importante è che non c’era da aspettare troppo per Monza: da lunedì mattina eravamo già concentrati qui. In generale, il morale è buono e abbiamo ricevuto una spinta ulteriore dai tifosi per tutta la settimana, a partire da quando ci hanno accolto davanti alla fabbrica. È un’energia extra, un valore aggiunto”.

“Con l’esperienza di questa stagione e delle due precedenti, so che non bisogna trarre conclusioni dopo le libere. Lo scorso weekend, ad esempio, eravamo ultimi il venerdì, ma questo non significa nulla. C’è ancora molta strada fino alla fine delle qualifiche e ancor di più fino alla gara. Dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi, continuare a migliorare la vettura e la guida, e cercare di sfruttare al massimo ciò che abbiamo. Non tirerò mai conclusioni dopo le prime libere”.

“A Budapest nessuno si aspettava che potessimo fare la pole position, io per primo. Sappiamo che la lotta è serrata: ci sono quattro team, a volte anche di più, in grado di giocarsi la pole. La McLaren è un passo avanti, ma per tutti è difficile mantenere costanza. Ci sono giornate in cui possono essere meno competitivi, e in quelle occasioni dobbiamo farci trovare pronti. Non ha senso fare pronostici, dobbiamo semplicemente dare il massimo ovunque e ottenere il meglio da quello che abbiamo”.

L’umore di Hamilton e la penalità

Vasseur parla dell’umore di Lewis Hamilton: “La fiducia è fondamentale nel nostro lavoro, non solo per Lewis ma per tutti. Viene da due o tre weekend complicati per ragioni diverse, ma restituire fiducia è sempre essenziale. Credo che il sostegno dei tifosi a Milano durante tutta la settimana abbia avuto un ruolo in questo senso”.

E sulla penalità: “Frustrazione? Non so se sia la parola giusta. Certo, c’è un po’ di delusione. Non so se la decisione di Zandvoort sia st”ta troppo severa o meno, ma da domenica sera la mia scelta è stata quella di pensare subito a Monza, senza sprecare energie a contestare. È una questione soggettiva: devi rallentare, sì, ma non è un criterio bianco o nero. C’è chi decide se hai rallentato abbastanza o meno, e la valutazione cambia a seconda di chi prende la decisione. Ma è così. Abbiamo scelto di concentrarci sul weekend e non disperdere energie altrove”.

“Personalmente, cerco sempre di prendere il lato positivo. Non sono masochista, ma dobbiamo affrontarla così. Anche nei momenti più difficili, i tifosi ci hanno sempre supportato. È una sensazione straordinaria. Prima parlavamo di fiducia nei piloti: credetemi, quando sei davanti a migliaia di persone che tifano per la squadra, ricevi una spinta enorme in termini di fiducia. Corro da 35 anni e la pressione me la sono sempre messa addosso, già ai tempi della Formula Renault. Ma per me la pressione è positiva: ci aiuta a restare concentrati sul nostro lavoro”.

