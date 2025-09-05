Formula 1Diretta F1

DIRETTA F1 | GP Italia 2025: Live Prove Libere 2 [TEMPI E FOTO]

Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Monza

di Jessica Cortellazzi5 Settembre, 2025
DIRETTA F1 | GP Italia 2025: Live Prove Libere 2 [TEMPI E FOTO]

Diretta F1 Monza – Rieccoci collegati con il circuito di Monza per la diretta del secondo turno di prove libere. Seguiteci su questa pagina a partire dalle 17:00 per non perdervi i momenti più importanti della sessione con live timing e aggiornamenti in tempo reale dalla pista!

DIRETTA FP2 GP MONZA DALLE 17:00

17:10 BANDIERA ROSSA! Antonelli fermo nella ghiaia

17:09 Alonso secondo davanti a Russell

17:08 Piastri primo in 1:21.212 con media, Hamilton ottavo con gomma hard

17:07 Verstappen primo in 1:21.277 con media davanti ad Antonelli e Norris

17:04 Albon primo in 1:21.510 con media davanti a Bortoleto e Russell

17:00 SEMAFORO VERDE! Partono le FP2

GP Italia

Venerdi 5 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 6 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 7 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
5.793 Km | 53 giri

Foto F1

