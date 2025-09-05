DIRETTA F1 | GP Italia 2025: Live Prove Libere 2 [TEMPI E FOTO]
Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Monza
di Jessica Cortellazzi5 Settembre, 2025
Diretta F1 Monza – Rieccoci collegati con il circuito di Monza per la diretta del secondo turno di prove libere. Seguiteci su questa pagina a partire dalle 17:00 per non perdervi i momenti più importanti della sessione con live timing e aggiornamenti in tempo reale dalla pista!
DIRETTA FP2 GP MONZA DALLE 17:00
17:10 BANDIERA ROSSA! Antonelli fermo nella ghiaia
17:09 Alonso secondo davanti a Russell
17:08 Piastri primo in 1:21.212 con media, Hamilton ottavo con gomma hard
17:07 Verstappen primo in 1:21.277 con media davanti ad Antonelli e Norris
17:04 Albon primo in 1:21.510 con media davanti a Bortoleto e Russell
17:00 SEMAFORO VERDE! Partono le FP2
