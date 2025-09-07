Formula 1News F1

F1 GP Monza | Piastri fa passare Norris: “Giusta la scelta della McLaren, ma ne discuteremo”

"La gestione del nostro team è un punto di forza, ci sono tante persone da proteggere, non solo i piloti", ha aggiunto

di Peppe Marino7 Settembre, 2025
F1 GP Monza | Piastri fa passare Norris: “Giusta la scelta della McLaren, ma ne discuteremo”

Terza posizione per Piastri a Monza. Il leader del mondiale ha perso tre punti rispetto a Norris, suo compagno di squadra, arrivato secondo. C’è stato però un giallo nella gestione dei due piloti nel corso del finale di gara: l’inglese, secondo davanti a Oscar, accetta di entrare ai box per secondo, chiedendo però di evitare comunque l’undercut. Una volta rientrato per la sosta, Lando perde tempo per colpe non sue, non avendo il meccanico dell’anteriore sinistra fissato bene la gomma. A quel punto, l’australiano è passato, ma il team gli ha chiesto di cedere la posizione a Norris, e senza fiatare, il leader della classifica generale ha ubbidito.

“Penso che la gestione del nostro team sia un punto di forza – ha detto Piastri. A volte ti andrà a favore e altre no, quindi penso che la scelta di oggi sia stata corretta. Chiaramente ne discuteremo ed esamineremo tutto, ma Lando ha perso una posizione non per colpa sua, e quando sei nella stessa squadra ci sono tante persone, al di là dei piloti, che devi proteggere, e questo è molto importante per noi. Credo che la scelta sia stata giusta, ma sicuramente ne discuteremo”.

