F1 | Mercedes, in Spagna un nuovo fondo per accorciare il gap con Red Bull e McLaren

F1 Mercedes – Piede sull’acceleratore in casa Mercedes per agguantare le prestazioni al vertice di Red Bull e McLaren. Dopo la buona prestazione messa in mostra nell’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, la compagine anglo-tedesca è pronta a confermarsi anche tra una settimana a Barcellona, dove ci sarà il debutto di un nuovo fondo.

La soluzione, attualmente in fase di realizzazione a Brackley, dovrebbe aiutare la stabilità in curva della W15, aspetto che fino ad oggi non ha permesso ai piloti – Lewis Hamilton e George Russell – di creare un feeling concreto e continuo con la vettura. Una soluzione attesa per accorciare ulteriormente il gap nei confronti da chi, al momento, detta il passo sul fronte della performance.

Mercedes, ricordiamo, nelle ultime tre gare ha introdotto diverse novità aerodinamiche, visibili e invisibili, le quali hanno garantito decimi preziosi ad una W15 apparsa troppe volte in difficoltà, soprattutto sul piano del bilanciamento aerodinamico. Una crescita continua, fortemente spinta da Toto Wolff e James Allison, che si è manifestata in tutto e per tutto in Canada, dove Russell è riuscito dapprima ad ottenere la pole position e successivamente a gareggiare stabilmente per la vittoria con Lando Norris e Max Verstappen. Vedremo se il team otto volte iridato riuscirà a compiere un’ulteriore passo in avanti in uno degli appuntamenti più importanti sul piano tecnico del campionato.