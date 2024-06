F1 | Villeneuve: “Bottas potrebbe tornare alla Mercedes”

Valtteri Bottas ha dichiarato di non voler ancora attendere per molto in merito al suo futuro. Jacques Villeneuve, nel weekend del Canada ha detto la sua, sostenendo che il finlandese potrebbe ritornare alla Mercedes solo per una stagione, dal momento che le intenzioni del team di Brackley sono quelle di preparare Kimi Antonelli per il debutto in Formula 1.

“Immagino che Bottas andrà alla Mercedes, vogliono un pilota per un anno. E allora chi prendono? Prendono un pilota che avrà un contratto di un anno, conosce la squadra, ha l’esperienza e prepara il sedile per Antonelli. E poi Totò dovrà pagare una squadra per mettere Antonelli da qualche parte per un anno”.

Al momento non è ancora stata presa alcuna decisione sulla line-up dei piloti 2025, anche se Wolff ha riconosciuto che il giovane rookie della Formula 2, è destinato a svolgere un ruolo nel futuro della squadra. Ma Bottas ha le idee chiare:

“Sento che al momento vogliono un bel po’ di cambiamenti nella squadra, probabilmente. Stessa cosa con la line-up dei piloti. Questo è il mio modo di leggere la situazione, sono disposti ad aspettare a lungo ma io non posso. Quindi questa squadra è sicuramente ancora un’opzione, ma non credo di avere il tempo di aspettare troppo a lungo. Ecco perché voglio accelerare le cose. Sono fiducioso che otterrò un posto ma ovviamente in questo sport non c’è nulla di confermato, quindi non si è mai sicuri al 100% fino a quando non si firma”.