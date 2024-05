Formula 1 | Bobbi: “Ferrari forte a Monaco e che feeling di Leclerc con la SF-24”

Formula 1 Ferrari GP Monaco – Presente a Paddock Live al termine della seconda sessione di libere valide per il Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi ha promosso a pieni voti il potenziale della SF-24 sull’angusto Stradale di monte Carlo, precisando come la Rossa sia riuscita a trovare fin dalle prime tornate un ottimo bilanciamento di base in tutte le condizioni di utilizzo della vettura.

Specialmente Leclerc, tra mattina e pomeriggio, ha confermato un passo solido con tutte le mescole a propria disposizione, candidandosi ad un ruolo di protagonista per il prosieguo di questo fine settimana. Leclerc, ricordiamo, ha chiuso la sessione del pomeriggio al comando della classifica generale dei tempi, mentre Carlos Sainz non è riuscito a fare meglio del sesto riscontro, lontano circa sei decimi dal tempo ottenuto dal compagno di squadra.

Leclerc chiude il venerdì di Monaco davanti a tutti

“Charles ha mostrato un feeling particolare quest’oggi, prendendosi parecchi rischi, e la Ferrari si è rivelata parecchio competitiva. Leclerc fa le Piscine in un modo unico e oggi questo approccio ha sicuramente pagato. Ad ogni sono sono certo che anche gli altri verranno su tra domani e domenica, specialmente la Red Bull, quest’oggi giù di motore. Non appena alzeranno il ritmo, nonostante una giornata non semplice, saranno certamente anche loro della partita”.